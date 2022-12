Près de 10.000 têtes d’animaux d’élevage, répartis entre ovins, bovins et caprins ont été enregistrés à Bejaia en seulement deux jours d’activités par les commissions chargées du recensement du cheptel national, a-t-on appris, lundi auprès de l'inspection vétérinaire de wilaya.

Initiée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'opération a permis de recenser localement, durant les journées du mercredi et jeudi, 2.682 ovins, 3.463 bovins et 3.041 caprins, rapporte le chef de l’inspection vétérinaire, Imad Idres.

Le recensement, a-t-il ajouté, "va bon train", mené par les commissions communales, lesquelles dans leur démarche, notent les caractéristiques de chacune des bêtes dénombrées et comptabilisent également le nombre d’éleveurs. A terme, il est question de déterminer avec précision l’étendue de la richesse animalière locale et nationale, de contrôler le soutien de l’Etat aux vrais éleveurs, a-t-on ajouté de même source. Il est attendu de l’opération son apport à une meilleure maîtrise des filières lait et viandes et par ricochet leur développement par la mise en place d’une nouvelle stratégie y afférente, a ajouté le docteur Idres.

L’aspect prophylactique et médicale des élevages figure aussi au cœur de ce recensement qui vise la lutte contre les maladies infectieuses et la détermination de la traçabilité de chaque sujet animal, a-t-il encore ajouté.

Le coup d’envoi de l’opération a débuté dans la région de Tala Hamza, à la périphérie de Bejaia et va s’étendre à toutes les communes avant le 19 décembre date de sa clôture officielle.