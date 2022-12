La crise humanitaire en République démocratique du Congo (RDC) s'aggrave de manière catastrophique, a averti un haut responsable de l'UNICEF après une visite dans deux provinces troublées par les violences des groupes armés.

La directrice régionale du Fonds des Nations unies pour l’enfance pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Marie-Pierre Poirier, a déclaré dans un communiqué publié lundi par l’agence onusienne, que les enfants congolais sont confrontés à un "danger croissant dans l'est du pays, alors que les conflits armés, les épidémies de choléra et de rougeole se propagent".

"L'ampleur de la crise et les risques en matière de protection sont alarmants", a déclaré Poirier qui a visité les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

"Les atteintes aux droits de l’enfant sont absolument choquantes" dans cette région, a-t-elle ajouté. Cette situation "pourrait rapidement devenir incontrôlable notamment dans les sites surpeuplés qui accueillent près de 200 000 personnes déplacées internes dans des conditions sanitaires déplorables", a-t-elle déclaré.

Selon les Nations unies, 5,7 millions de personnes sont déplacées en RD C, dont l’écrasante majorité à l'est a fui les combats qui font rage et qui ont provoqué le déplacement d’au moins 1,5 million de personnes en 2022, dont plus de la moitié des enfants.

"La communauté internationale doit agir maintenant pour faire face à cette crise majeure de protection", a-t-elle déclaré. Les enfants sont en effet les principales victimes, a-t-elle expliqué indiquant que certains séparés de leurs familles, risquent d’être recrutés par des groupes armés. L'UNICEF a lancé un appel de fonds de 862,4 millions de dollars US pour répondre aux "besoins aigus" de plus de 8 millions d'enfants congolais.