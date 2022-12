L'ancien entraîneur de tennis, Nick Bollettieri, ayant formé entre autres les superstars André Agassi et Maria Sharapova, est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé lundi l'IMG Academy, l'école de tennis qu'il avait fondée en Floride (Etats-Unis). "Le tennis n'en serait pas là où il est aujourd'hui sans l'influence de Nick", a déclaré Jimmy Arias, aujourd'hui directeur du tennis au sein de l'IMG Academy, qui fut aussi un des premiers élèves de Bollettieri au sein de l'académie qu'il avait fondée en 1978.

Le tennis prôné par Bollettieri était axé sur un physique très intense et une émulation au sein de ses joueurs. Il a ainsi formé ou accompagné dix futurs N.1 mondiaux, dont André Agassi, Boris Becker, Jim Courier, Monica Seles, Maria Sharapova, et les sœurs Venus et Serena Williams. Le premier à avoir commenté son décès a été, justement, un de ses anciens élèves, l'Allemand Tommy Haas.

"Merci pour ton temps, tes connaissances, ton implication, ton expertise, ta volonté de partager ton savoir faire, ton implication personnelle à m'encadrer et à me donner un maximum de chances de réaliser mes rêves", a écrit Haas sur son compte Instagram, plusieurs heures avant que le décès du coach ne soit officialisé.

A rapidement suivi l'hommage de l'Allemande Sabine Lisicki, ex-12e mondiale. "MERCI Nick. Tu as donné à tant d'enfants un lieu où travailler pour réaliser leurs rêves. Tu les as soutenus avec tes connaissances et ton assurance que tout est possible. J'ai eu la chance d'être l'un de ces enfants. Tu as modelé le jeu de tennis", a-t-elle écrit sur Twitter.