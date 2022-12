Pour faire « passer » une migraine, il y a la solution médicamenteuse. Ou alors, on peut aussi se mettre au running... Nos explications.

Sept millions de Français subissent des migraines régulièrement : un quart des femmes de 30 à 39 ans sont concernées ! Pour ces personnes, lorsqu'une crise survient, la meilleure solution, c'est souvent de s'enfermer dans le noir, au calme, avec un médicament... Et d'attendre que ça passe.

Sauf que selon une récente étude suédoise (parue dans la revue spécialisée Cephalalgia), le running serait une alternative efficace aux anti-douleur chimiques, qui ont parfois des effets secondaires désagréables, voire néfastes. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 81 patients, tous sujets aux crises de migraine, pendant 3 mois.

Ils ont constitué trois groupes de travail : les premiers volontaires devaient courir pendant au moins 40 minutes, trois fois par semaine. Les seconds devaient suivre

un traitement anti-douleur classique (Topiramate) et les troisièmes devaient pratiquer régulièrement des exercices de relaxation.

Les bienfaits des endorphines

Verdict : au terme de l'expérience, les membres du premier groupe (les joggers, donc) déclaraient une amélioration sensible de leur qualité de vie (moins de maux de tête, meilleure qualité de sommeil, taux de stress diminué...). L'amélioration était moins nette parmi les volontaires des deuxième et troisième groupes. « Lorsque l'on court, on secrète certaines hormones, les endorphines. Celles-ci sont des anti-douleur naturels reconnus, expliquent les scientifiques. Par ailleurs, via la sueur, nous éliminons des toxines, qui peuvent aggraver les maux de tête, si ce n'est les provoquer. »

Bon pour notre système cardiovasculaire, pour améliorer nos capacités respiratoires, notre humeur, notre libido et même nos performances professionnelles, le running est décidément « le » sport qu'il faut pratiquer pour être en bonne santé... On s'y met ?