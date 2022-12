Des chercheurs danois viennent de découvrir que la pratique d'une activité physique régulière permettrait de mieux lutter contre les tumeurs en cas de cancer. Les sports conseillés : le running, la natation et la marche rapide.

Décidément, le sport est vraiment indispensable pour rester en bonne santé. On savait déjà qu'une activité physique régulière améliorait la mémoire, les capacités respiratoires et la santé cardio-vasculaire, faisait diminuer l'hypertension et la graisse sous-cutanée, ralentissait le déclin cognitif et le vieillissement cellulaire... Des chercheurs de la University of Copenhagen (Danemark) viennent tout juste de découvrir que le sport avait également des effets positifs chez les personnes touchées par le cancer.

Les scientifiques ont testé leur hypothèse sur des souris. Ils ont ainsi constaté que les rongeurs malades du cancer qui s'entraînaient régulièrement sur une roue (l'équivalent de notre vélo elliptique, peut-être ?) présentaient une croissance tumorale moins rapide que la moyenne. Cette conclusion se vérifiait tout particulièrement en cas de cancer de la peau (+ 10 000 nouveaux cas en France chaque année), du foie (+ 8500 nouveaux cas en France chaque année) ou du poumon (+ 40 000 nouveaux cas chaque année en France)*.

LE RÔLE DES LYMPHOCYTES NK

"Lorsque l'on fait du sport, notre organisme secrète une substance chimique appelée adrénaline ou épinéphrine", expliquent les chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue médicale Cell Metabolism. "Or, la production d'adrénaline s'accompagne de l'activation de certaines cellules spécialisées du système immunitaire : les lymphocytes NK (pour Natural Killer). Ceux-ci infiltrent directement la tumeur afin de ralentir voire de stopper définitivement sa croissance."

"Nous pensons donc qu'il faudrait vivement encourager les personnes touchées par un cancer à pratiquer une activité physique régulière - adaptée à leurs capacités, évidemment." Les sports conseillés ? Le running (sauf en cas de troubles articulaires), la marche rapide, la natation et le fitness en salle - à intensité modérée.