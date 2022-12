Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du moudjahid et ancien ministre, Saïd Chaibane décédé dimanche à l'âge de 97 ans, se remémorant le militantisme du défunt au sein du Mouvement national ainsi que ses qualités qui méritent respect et considération.

"J'ai reçu avec beaucoup de tristesse la nouvelle du décès du moudjahid et Professeur Saïd Chaibane.

En me remémorant avec vous, en cette douloureuse épreuve, le militantisme du défunt au sein du Mouvement national depuis son adhésion aux Scouts musulmans algériens et au Parti du Peuple algérien, et ses nobles qualités d'enseignant, de médecin et de ministre, qui lui ont valu respect et considération, je vous présente mes sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste Paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.