L'Algérie et la Jordanie ont affirmé, dimanche, l'importance d'élargir leur coopération bilatérale à d'autres secteurs en vue de réaliser un développement commun et solidaire, et partant atteindre la croissance et réaliser la prospérité des deux pays, selon la Déclaration conjointe algéro-jordanienne à l'issue de la visite du Roi Abdallah II bin Hussein en Algérie.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le Roi Abdallah II ont salué les réalisations accomplies dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et l'expérience de "coopération réussie entre les usines algériennes et jordaniennes dans ce domaine", selon la même source.

Les deux dirigeants ont invité les responsables dans les deux pays à lancer "les démarches susceptibles d'encourager les investisseurs et les hommes d'affaires à prospecter les opportunités et moyens offerts dans les domaines, économique, d'investissement et commercial, et pour parachever les conventions y afférentes".

Ils ont également souligné "l'importance d'élargir la coopération bilatérale à d'autres secteurs, y compris les soins médicaux, l'énergie, le tou risme thérapeutique, l'hôtellerie, le transport, la formation dans le domaine de l'aviation, la culture, l'enseignement supérieur et les échanges culturels entre les universités et les autres secteurs, en vue de réaliser un développement commun et solidaire, et partant atteindre la croissance et réaliser la prospérité des deux pays et peuples frères".

A cet effet, le Président Tebboune et le Roi Abdallah II ont donné des orientations aux responsables des deux pays pour "entamer les préparatifs de la prochaine session de la Grande commission mixte, en prévision de sa tenue en 2023".

Par ailleurs, les deux dirigeants ont examiné également, à l'occasion de cette visite de deux jours, "le renforcement de l'action arabe commune face aux défis communs, pour mieux servir les causes arabes, ainsi, Sa Majesté le Roi Abdallah II a félicité son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune pour le succès du 31e Sommet arabe d'Alger, tenu les 1 et 2 novembre 2022", souligne le communiqué.

Les deux dirigeants ont insisté sur la centralité de la cause palestinienne et l'importance d'une solution juste qui puisse garantir tous les droits légitimes du peuple palestinien frère sur la base de la solution à deux Etats, laquelle consacre l'Etat de Palestine indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods pour capitale".

Les deux dirigeants ont mis l'accent sur "l'importance de consacrer l'unité palestinienne et mettre fin à la division".

Le souverain jordanien a mis en avant les efforts du Président de la République visant à réduire les différends et consacrer l'unité palestinienne, et salué toutes les initiatives allant dans ce sens".

Au niveau international, les deux dirigeants ont souligné l'impératif d'établir "des relations internationales fondées sur la charte de l'ONU (...) et sur le respect de la souveraineté des Etats et la préservation de leur sécurité et stabilité".