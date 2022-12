Algérie Télécom a lancé un nouveau service de vidéos à la demande "Dzair Play", accessible à partir de l'application mobile sous Android (Tablettes, Smartphones) ou à partir du navigateur d'un PC, indique lundi un communiqué de cette entreprise publique.

Algérie Télécom a lancé un nouveau service de vidéos à la demande "Dzair Play", accessible à partir de l'application mobile sous Android (Tablettes, Smartphones) ou à partir du navigateur d'un PC, indique lundi un communiqué de cette entreprise publique.

Ainsi, les abonnés Idoom Fibre et Idoom ADSL/VDSL, disposant d’une connexion internet haut débit de 15 Mbp/s et plus, "pourront accéder, gratuitement et en illimité, à une sélection de films et de documentaires de production algérienne".

Pour bénéficier de ce nouveau service, lancé avec la contribution du Centre algérien de développement du cinéma (CADC) et du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA), il suffit simplement de s’identifier sur l’interface "Dzair Play" d’Algérie Télécom, en y insérant son numéro de téléphone fixe, ainsi que le numéro client affiché sur la facture ou sur le contrat d’abonnement, précise la même source.

L'application "Dzair Play" est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play et accessible sur l’adresse : www.dzairplay.dz. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’Algéri e Télécom qui vise à "promouvoir et encourager le contenu numérique algérien, tout en mettant en valeur le patrimoine culturel national", ajoute le communiqué.(