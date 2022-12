La seconde journée de la première édition du salon national de l’industrie et de l’innovation alimentaire (SIIA Algérie) qui se tient à la maison de la culture Malek-Haddad de Constantine a connu un engouement notable des visiteurs pour les divers produits innovants du domaine des industries alimentaires.

Depuis son ouverture samedi, le salon a reçu plus de 2000 visiteurs, a souligné la commissaire du salon Meriem Serarma estimant que cela révèle l’importance de la manifestation pour les opérateurs économiques et la promotion de la production nationale.

Les visiteurs de la première édition de ce salon organisée pour trois jours par l’entreprise "Choosen excellence" ont exprimé leur satisfaction des récentes innovations des industries alimentaires recourant à des matières premières naturelles par souci de préservation de la santé du citoyen et au développement des procédés de contrôle de la qualité des produits et de la chaine de production.

Cette édition a connu la participation d’étudiants de l’Institut de la nutrition, de l'alimentation et de technologies agricoles qui exposent divers produits alimentaires dont des confitures, des jus et gâteaux sans conservateurs.

Plusieurs opérateurs visitant le salon ont fait part à l’APS de leur intérêt pour le contrôle des chaines de production de sorte à permettre à leurs entreprises de mieux répondre aux besoins du marché, considérant que le salon est une opportunité pour l’échange d’expériences, le suivi des récents développements technologiques et le développement des capacités d’exportation hors hydrocarbures. Le SIIA Algérie 2022 a connu la participation de plus 30 sociétés et entreprises nationales des secteurs des industries alimentaires et de transformation et des services logistiques.