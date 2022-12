La wilaya de Skikda a réservé une enveloppe financière estimée à deux (2) milliards DA pour la réalisation de huit (8) zones d’activités, a-t-on appris dimanche de la directrice de l’administration locale (DAL) Ratiba Benchetita.

Huit zones d’activités visant la création de richesse seront aménagées en vue de permettre aux communes de renforcer leurs recettes et, par ricochet, assurer le développement local et ce, dans le cadre de la stratégie de l’Etat portant soutien de l’investissement à l’échelle locale, a déclaré à l’APS la même responsable. Ces zones d’activités seront aménagées dans les régions d’El Harrouch, d’El Atasa, de Ramdhane Djamal , de Tamalous, de Boumaiza, d’Oued Lekbir en plus de deux zones dans la commune d’Azzaba, a-t-elle déclaré, soulignant que toutes les procédures nécessaires ont été prises pour accélérer cette opération.

Ce projet aura pour objectif de répondre aux besoins exprimés à travers ces zones et cela dans le but d’offrir les moyens nécessaires et les conditions appropriées aux investisseurs afin de réaliser des projets économiques et commerciaux compatibles avec les spécificités de chaque région, a ajouté la même source. Ces nouvelles zones d'activités permettront la création de nouveaux postes d’ emploi et contribueront à une dynamique économique et commerciale dans la wilaya, a-t-on conclu.