L'Institut national d'études de stratégies globales (INESG) organisera les 11 et 12 décembre à Alger, une conférence internationale sur les ressources naturelles et le développement durable, a annoncé dimanche l'Institut dans un communiqué. Organisée en collaboration avec le laboratoire de recherches "Eco-Biologie et protection de l'environnement" de l'Université de Blida 1, la rencontre a pour ambition de "contribuer à faire sortir la notion de développement durable du simple concept théorique pour le mettre au cœur des approches opérationnelles notamment dans le domaine de la préservation, la valorisation et la gestion rationnelle des ressources biologiques et stratégiques".

Le programme de la conférence s'articule autour de quatre thématiques principales: "l'eau, le sol et sécurité hydrique", "la valorisation des différents déchets", "la préservation des ressources biologiques" et l'"Energie renouvelable".

Les organisateurs qui escomptent une large participation de la part des chercheurs nationaux, notamment les jeunes universitaires, ont fait savoir que cette conférence se déroulera sous forme "hybride" afin de permettre à des participants étrangers de partager leur expertise dans les problématiques posées. "Les résultats attendus de cette rencontre est un partage fructueux de connaissances et surtout d'expériences à travers des conférences et des communications orales. Elle permettra de proposer de nouvelles perspectives d'action à travers les recommandations issues des différents ateliers", ont-ils souligné.