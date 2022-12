Le match Paradou AC - JS Saoura, comptant pour la 13e journée de la Ligue 1 Mobilis, qui devait se dérouler initialement le mercredi 7 décembre, au stade Omar Ben Rabah de Dar El Beida, a été finalement délocalisé au Stade du 20-Août 1955 d'El Anassers, a annoncé dimanche la Ligue de football professionnel (LFP).

"Cette décision a été prise suite à la programmation de deux matchs de la 13e journée, le même jour et dans le même stade de Dar El Beida.

Il s'agit des matchs USM Alger - CR Belouizdad et Paradou AC - JS Saoura. Ainsi, et vu l'impossibilité de délocaliser la rencontre USMA-CRB au 20-Août 1955, du fait que les rencontres à domicile du CR Belouizdad sont disputées dans ledit stade, c'est le duel PAC-JSS qui a dû être délocalisé" a précisé la LFP dans un communiqué.

En plus clair, le 20-Août 1955 est considéré comme le stade fétiche du Chabab, et l'USMA aurait donc été pénalisée de l'y accueillir, surtout que sur papier, c'est elle qui reçoit.

Le Chabab est l'actuel leader de la Ligue 1 Mobilis, avec 26 points et deux matchs en retard, alors que les Rouge et Noir sont actu ellement septièmes, avec 18 points et trois matchs en retard.

Les deux clubs restent cependant sur un résultat nul à domicile chacun.

C'était samedi, pour le compte de la 12e journée, lorsque le Chabab a été tenu en échec par le MC Alger (0-0) dans le derby algérois, alors que l'USMA a commencé par être menée au score devant l'ES Sétif, avant d'arracher l'égalisation en toute fin de match (1-1).