Dix (10) terrains du foncier industriel inexploité d’une superficie de sept (7) hectares ont été récupérés dans la wilaya de Sétif, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya. L’opération s’inscrit dans le cadre de la récupération du foncier industriel attribué à des investisseurs qui n’ont pas concrétisé leurs projets à travers les zones industrielles et les zones des activités et de commerce et des zones des activités artisanales de la wilaya, ont précisé les mêmes services.

Pas moins de 104 dossiers de récupération de foncier industriel inexploité portant sur près de 64 hectares se trouvent actuellement devant la justice, a ajouté la même source en notant que la wilaya compte actuellement 90 hectares du foncier industriel inexploité à travers les diverses zones industrielles et des activités.

Cette récupération offre l’opportunité à d’autres investisseurs pour lancer leurs projets d’investissement et contribuer à valoriser les potentialités locales dans une perspective de développement global, selon encore les mêmes services.

La wilaya de Sétif a fait d’importants pas en matière d’aplaniss ement des difficultés rencontrées par les investisseurs en application des orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune traduit à ce jour par l’octroi de 85 autorisations d’exploitation exceptionnelles de projets achevés mais non encore opérationnels et 61 autorisations de changement d’activités, selon la même source.

Il a été procédé à l’étude de 33 dossiers dont 7 portant sur l’obtention d’autorisations d’exploitation exceptionnelle outre le suivi de 87 dossiers par la commission de wilaya de promotion de l’investissement, est-il encore indiqué. L’opération vise instaurer un climat favorable à l’investissement en vue de la relance de l’économie et de la diversification de la production pour accéder aux marchés extérieurs et générer près de 30.000 emplois nouveaux, a-t-on ajouté.

La wilaya de Sétif compte trois (3) zones industrielles, 23 zones des activités artisanales et de stockage, 16 zones des activités et du commerce et trois (3) micro-zones des activités, ont rappelé les services de la wilaya.