La wilaya de Sidi Bel Abbes a commémoré, dimanche, le 66ème anniversaire

du martyr de la guillotine le chahid Abdelkader Boumelik et ce, en présence des autorités locales civiles et militaires et des membres de la famille révolutionnaire.

Dans le cadre des cérémonies commémoratives, qui se sont déroulées au musée du Moudjahid du chef-lieu de wilaya, une conférence a été organisée sur le rôle de l'action fidai lors de la glorieuse guerre de libération à Sidi Bel Abbes, avec la participation de chercheurs en histoire.

Le programme tracé à cette occasion par le musée du Moudjahid, en collaboration avec la coordination des enfants de chahid, sous la tutelle du wali et de la commune de Sidi Bel Abbes, prévoyait l'organisation d'une exposition sur le chahid et un hommage à sa veuve.

Dans son intervention, le directeur du Musée, Abbes Kouider, a évoqué le début de l’action révolutionnaire dans la région de Sidi Bel Abbes et sa difficulté en raison du manque d'armes et du durcissement des opérations de contrôle exercées par l'occupant français, ainsi que les opérations de liquidation menées pour réprimer la Révolution, qui ont conduit à l'arrestation du groupe du chahid de la guillotine, Abdelkader Boumelik.

De son côté, le professeur Hassan Ahmed est revenu sur la biographie du militant du martyr Abdelkader Boumelik, né en 1926 au douar mitoyen de la commune de Belarbi (wilaya de Sidi Bel Abbes), son éducation et son accès à l'école primaire, avant d’être contraint d'arrêter ses études en raison de conditions sociales difficiles.

Il a souligné qu'Abdelkader Boumelik appartenait au premier contingent de moudjahidine et avait formé un groupe de fidai qui a mené des opérations contre l'armée coloniale française jusqu'à ce qu'il soit identifié.

La plupart de ses membres ont été arrêtés, le 24 novembre 1955, et mis en prison, puis jugés au tribunal d'Oran, le 25 mai 1956. Une peine de 20 ans de prison a été prononcée contre le martyr Abdelkader Boumelik, et le reste du groupe entre 5 et 15 ans de prison.

A ce moment-là, le martyr s’est adressé au juge en ces termes cinglants : "Est-ce que vous vous imaginez rester 20 ans en Algérie ?".

Le pouvoir colonial a fait appel du verdict et une condamnation à mort a été prononcée contre lui. Il a été exécuté le 4 décembre 1956, selon le professeur Hassan Ahmed.