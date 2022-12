Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale Batna-Sud ont démantelé un réseau criminel s’adonnant à l’escroquerie à l’échelle nationale sur le réseau social Facebook par la constitution d’une association de malfaiteurs et le recel d’objets volés, a-t-on indiqué dimanche dans un communiqué du groupement de wilaya de ce corps d'arme.

Le réseau est composé de huit (8) individus âgés entre 20 et 38 ans. Six des mis en cause ont été arrêtés et deux sont en fuite, a-t-on souligné. L’opération a été menée à la suite de plaintes de citoyens de plusieurs wilayas victimes d’escroquerie sur le réseau social Facebook qui étaient attirés par des transactions trompeuses de vente d’appareils électroménagers, a-t-on ajouté.

L'enquête recourant aux diverses techniques d’investigation a conduit à la saisie de deux véhicules utilisés dans les crimes commis et à la récupération d’appareils électroménagers utilisés pour l’escroquerie, selon le document. Les suspects ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, a-t-on indiqué dans le communiqué de la gendarmerie nati onale.