Les services des douanes ont procédé à la saisie d'un montant considérable en devises à El Tarf et d'une quantité de sucre à Ain Guezzam, a indiqué, dimanche, la Direction générale des douanes (DGD).

Lors de deux opérations distinctes, les agents de la brigade mobile des douanes relevant des services de l'Inspection divisionnaire des douanes d'El Tarf, ont procédé, sur le territoire de compétence de la Direction régionale des douanes d'Annaba, à la saisie de 4.000 euros et de 19.000 dinars tunisiens, selon le communiqué.

Ces deux opérations s'inscrivent "dans le cadre de la poursuite des efforts incessants déployés sur le terrain par les services opérationnels des brigades des Douanes" et dénotent "la vigilance et la rigueur des agents des douanes algériennes mobilisés 24h/24h pour l'accomplissement de leurs missions, notamment dans le cadre de la répression des infractions à la législation et à la réglementation des mouvements des capitaux de et vers l'étranger", indique le communiqué.

Selon un autre communiqué, les agents de la brigade mobile des douanes relevant des services de l'Inspection divisionnaire des douanes d'Ain Guezzam ont procédé sur le territoire de la Direction régionale des douanes de Tamanrasset, à la saisie de 1,4 tonne de sucre soigneusement dissimulée dans une cache aménagée pour le stockage des marchandises destinées à la contrebande.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts incessants des services opérationnels des brigades de douanes, consentis dans le cadre de la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes et consacre "la disponibilité et la mobilisation totale des agents des douanes algériennes pour l'application des directives des hautes autorités visant à lutter contre la contrebande des produits subventionnés et de large consommation, à protéger le marché national et à assurer au citoyen un approvisionnement continu en produits alimentaires", conclut le communiqué.