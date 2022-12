Plus de 10.100 personnes aux besoins spécifiques de la wilaya de Mascara bénéficient actuellement d'une prise en charge sociale, sanitaire et psychologique, a-t-on appris, dimanche, du directeur local de l’action sociale et de la solidarité.

En marge des activités tenues à l'occasion de la Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques, Omar Dourourou a indiqué que plus de 4.100 personnes nécessiteuses à besoins spécifiques à 100 % bénéficient de la prime de solidarité estimée à 10.000 DA.

En outre, 5.542 personnes souffrant d’une déficience allant de 40 à 60 % perçoivent deux indemnités forfaitaires de solidarité IFS estimées à 3.000 et 10.000 DA selon le même responsable.

Par ailleurs, plus de 440 enfants aux besoins spécifiques reçoivent des soins psychologiques et sanitaires au niveau des centres psychopédagogiques des communes de Mascara (2 centres ), Sig, Mohammadia et Ghriss en plus de l'école pour malentendants et malvoyants.

D'autre part, depuis le début de cette année jusqu'à fin novembre dernier, 95 personnes ont bénéficié de divers équipements dont des motos, des poussettes pour enfants, des matelas médicaux, des fauteuils roulants, des béquilles et des cannes pour aveugles.

M. Dourourou a indiqué que son secteur a bénéficié d'un projet rattaché au centre psychopédagogique de la ville de Sig dont les travaux seront lancés au cours du premier trimestre de l'année prochaine, après l'achèvement de toutes les démarches administratives.

La célébration de la journée mondiale des personnes aux besoins spécifiques a été marquée par des activités culturelles et artistiques au profit des personnes handicapées inscrites aux centres psychopédagogiques.

Des lauréats des concours culturels et sportifs organisés à cette occasion ont également été récompensés, rappelle-t-on.