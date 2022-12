Un programme de visites médico-psychologiques à domicile, ciblant la population des zones rurales reculées de la wilaya de Constantine, a été lancé la dernière semaine, à l’initiative de la Direction de l’action sociale et de solidarité (DASS), a-t-on appris dimanche auprès des responsables locaux du secteur.

L’opération dont le coup d’envoi a été donné depuis les villages d’Ouled Niya et d’El Hamri dans la commune rurale de Beni H’midene, s’inscrit dans le cadre des directives et des orientations du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme ayant pour objectif l’amélioration et la promotion des conditions de vie des habitants des zones déshéritées et éparses, a déclaré à l’APS, le directeur du secteur Abdelkader Dehimi.

Le plan d’action mis en place sera exécuté en collaboration avec les Cellules de proximité et de solidarité (CPS) relevant de l’Agence de développement social (ADS) composées de médecins généralistes, de psychologues, où des équipes pluridisciplinaires ont été mobilisées, a indiqué le même responsable, soulignant que ces sorties portant organisation des consultations médicales, des actions de vaccination contre la grippe saisonnière, et des séances psychologiques ciblant en priorité les personnes âgées et celles à besoins spécifiques, les malades chroniques et les femmes enceintes.

Les villages d’Ouled Mebarek dans la commune d’Ain Abid, de Beni Yaâgoub dans la localité d’Ibn Badis, de Ksar Naâdja dans la commune de Zighoud Youcef ainsi que la zone montagneuse de Draâ Naga relevant de la commune d’El Khroub, figurent également au programme de cette initiative, ont indiqué les services de la DASS.

L’antenne locale de l’ADS de Constantine dispose actuellement de quatre (4) CPS implantées dans les villes de Constantine, d’El Khroub, d’Ibn Ziad et d’Ain Abid.

En collaboration avec la direction de la santé, des actions de vaccination contre la grippe saisonnière et de sensibilisation sur l’importance de ce type de vaccin au profit notamment de la population rurale, ont été également entamées à travers les polycliniques, les dispensaires et les salles de soins des zones rurales à même des hameaux et villages dépourvus de telles structures, a ajouté M. Dehimi.

D’autre part, il est prévu, la distribution de médicaments, des denrées alimentaires, des matelas et des couvertures au profit des familles nécessiteu ses, dans le cadre des actions de recensement et des enquêtes sociales, programmées, a ajouté le directeur de l’action sociale et de solidarité.