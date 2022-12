Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition au Soudan, Mohammad Hamdan Dagalo, a souligné, dimanche, la nécessité de parvenir à un "accord final" tripartite sur le barrage de la Renaissance construit par l'Ethiopie sur le Nil Bleu.

Selon un communiqué du conseil, M. Dagalo a rencontré la délégation soudanaise de négociation sur le barrage éthiopien, dirigée par le ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau, Daw Al-Bait Abdulrahman.

Le vice-président a souligné, "L'importance de parvenir à un accord final entre le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie concernant le barrage de la Renaissance, afin de garantir les droits de tous".

Il a souligné, "La nécessité du dialogue et du consensus comme base fondamentale pour aborder le dossier du Barrage de la Renaissance, d'une manière qui permette aux trois pays d'en bénéficier et de ne pas en être lésés".

Il y a un an environ, les négociations tripartites se sont bloquées et le Soudan et l'Egypte ont insisté sur l'importance de parvenir d'abord à un accord tripartite sur le remplissage et l'exploitation du barrage.

Khartou m et Le Caire craignent que le barrage n'affecte négativement leur part annuelle de l'eau du Nil et ne nuise à leurs installations hydrauliques, tandis qu'Addis-Abeba affirme que le barrage est nécessaire aux efforts de développement et qu'il ne vise à nuire à personne.

En juillet 2021, l'Ethiopie a procédé au deuxième remplissage du barrage en eau, un an après un remplissage similaire.