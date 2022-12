Des marches ont été organisées dimanche aux quatre coins de la République démocratique du Congo pour protester contre les violences dans l'est du pays, où la rébellion du M23 campe sur ses positions. Ces marches ont été organisées par l'Eglise catholique à travers le pays pour protester contre les violences dans l'est du pays. Le M23 a de nouveau nié ce week-end avoir tué plus d'une centaine de personnes sans défense dans le village de Kishishe.

Mais, dans un communiqué de son président Bertrand Bisimwa, le mouvement rebelle a reconnu que huit civils avaient été tués, par des "balles perdues", durant les affrontements qui ont opposé ses combattants à des miliciens le 29 novembre dans ce village du territoire de Rutshuru. Le M23, ancienne rébellion tutsi qui a repris les armes fin 2021, bénéficie selon Kinshasa du soutien actif du Rwanda, ce que conteste Kigali.

Un sommet organisé le 23 novembre en Angola a ordonné un cessez-le-feu suivi du retrait des rebelles des positions conquises ces derniers mois, faute de quoi une force régionale est-africaine en cours de déploiement dans l'est de la RDC les délogerait. Aucun retrait n'a été observé à ce jour. Un calme relatif était observé dimanche sur les différents fronts, mais plusieurs sources faisaient état d'un renforcement des positions en certains endroits, notamment du M23 vers Kishishe.