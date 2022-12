Le cerveau des bébés prématurés se développe de manière différente de celui des enfants nés avec un poids de santé à la naissance.

Les bébés qui pèsent moins de 1 500 grammes à la naissance voient le développement de leur cerveau affecté, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale NeuroImage. Chaque année, un bébé sur dix dans le monde naît prématurément. Lorsque les enfants naissent trop tôt, ils courent un risque plus élevé de handicaps physiques et mentaux.

Les chercheurs de l'Université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU), ont mené une étude pour mieux comprendre les conséquences d'un très faible poids à la naissance sur le développement cognitif.

Pour étudier cette question, les chercheurs se sont appuyés sur un groupe d'individus de très faible poids de naissance nés entre 1986 et 1988 à Trondheim, en Norvège. Ces personnes avaient déjà participé à des études lorsqu'elles avaient 1, 5, 14 et 20 ans. Trente-deux personnes âgées de 22 à 24 ans appartenant à ce groupe ont participé à cette nouvelle étude et ont été jumelées à des témoins du même âge dont le poids à la naissance était normal.

Pour la première fois, les chercheurs ont utilisé l'imagerie IRMf (imagerie fonctionnelle) pour voir l'activation dans différentes parties du cerveau lorsque les sujets étaient engagés dans une tâche.

Dans cette étude, les participants ont regardé un écran d'ordinateur et ont vu une série de lettres aléatoires. Leur tâche consistait à appuyer sur un bouton le plus rapidement possible lorsqu'ils voyaient une nouvelle lettre apparaître, sauf lorsque la lettre était «x». La réponse la plus fréquente était d'appuyer sur le bouton, car la lettre «x» n'était présentée que 10% du temps.

"Vous avez besoin de deux types de contrôle cognitif pour accomplir cette tâche", a déclaré Alexander Olsen, professeur agrégé à l'Université norvégienne des sciences et de la technologie (NTNU). "Alors cette tâche simple nous a donné beaucoup d'informations."

Le cerveau travaille constamment à créer un sens à partir du flot d'informations qui nous parvient à chaque minute de notre journée. Les chercheurs ont identifié deux processus différents sur lesquels le cerveau s'appuie pour accomplir cette tâche: une fonction de contrôle cognitif proactif et une fonction réactive.

Le contrôle cognitif proactif consiste à travailler de manière proactive sur une tâche. Les participants savaient que la plupart du temps ils devaient appuyer sur le bouton, et ils se préparaient mentalement, de manière proactive, à identifier de nouvelles lettres pour répondre le plus rapidement et le plus précisément possible.

Mais l'apparition du "x" sur l'écran a exigé une réaction différente. Le système réactif entre en jeu quand quelque chose arrive qui n'est pas prévu. Vous devez adapter votre comportement et réagir à la nouvelle information, pour proposer un nouveau plan."

LES BÉBÉS PRÉMATURÉS UTILISENT LEUR CERVEAU DE MANIÈRE DIFFÉRENTE

Les résultats de l'étude ont montré que les participants prématurés ont terminé les tâches comme les autres, mais ils ont utilisé différentes fonctions cognitives pour le faire.

"Ce que nous avons trouvé était que le groupe prématuré avait une activation cérébrale moins proactive mais plus réactive par rapport au groupe de contrôle du poids de naissance normal", a déclaré le chercheur.

Cette signature d'activation cérébrale hyper-réactive s'accompagnait d'une mauvaise organisation de la substance blanche dans le cerveau et était associée à des troubles de l'intelligence et de l'anxiété.

"Leur cerveau réagissait comme s'ils rencontraient quelque chose de nouveau à chaque fois», a-t-il explqiué. "Cela suggère que leur cerveau est hypervigilant en raison d'une organisation sous-optimale du système nerveux central. Ils sont moins préparés et plus surpris à chaque fois, ce qui pourrait créer plus de problèmes d'anxiété."