Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le roi Abdallah II bin Hussein, souverain du Royaume hachémite de Jordanie, ont présidé dimanche à Alger la cérémonie de signature d'accords et de mémorandums d'entente entre les deux pays.

Il s'agit d'un mémorandum d'entente sur les concertations politiques bilatérales, d'un accord sur l'exemption mutuelle de visa au profit des titulaires de passeports diplomatiques, d'un mémorandum d'entente entre l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) et l'Institut diplomatique jordanien et d'un programme de coopération entre l'agence Algérie Presse Service (APS) et l'agence de presse jordanienne (PETRA).

Les deux parties ont également signé un accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats d'aptitude des marins, des programmes d'enseignement et des niveaux de formation maritime.