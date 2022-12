La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Kaouter Krikou a affirmé samedi à Jijel que son secteur continuera à "consentir davantage d’efforts" pour promouvoir les droits des personnes aux besoins spécifiques dans les divers domaines en coordination avec les autres départements ministériels.

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme "poursuit ses efforts pour offrir de plus grandes facilités aux personnes aux besoins spécifiques dans le cadre de la solidarité gouvernementale en coordination avec les divers secteurs et instances de promotion des droits des handicapés", a indiqué Mme Krikou dans une déclaration à la presse tenue au siège de la wilaya en marge des festivités officielles de célébration de la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques (3 décembre).

La ministre a estimé que l’intérêt manifesté par son secteur aux personnes aux besoins spécifiques repose sur un travail "horizontal impliquant les divers secteurs dans une démarche complémentaire qui à pour objectif de trouve r les moyens adéquats d’insertion de cette catégorie au sein de la société".

Pour Kaouter Krikou les efforts fournis ont donné de nombreux résultats, dont la prise en charge psychopédagogique de concert avec le secteur de l’Education nationale permettant la création de 239 établissements d’éducation spécialisés, outre l’association des personnes aux besoins spécifiques dans la vie économique au travers l’octroi de 1.500 microcrédits depuis 2020.

La stratégie du secteur, a ajouté la ministre, vise à encourager et soutenir les initiatives des personnes aux besoins spécifiques à l’auto-travail et la création de micro-activités mettant en valeur leurs talents et leurs efforts.

Auparavant, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a visité à El Milia, en compagnie des autorités locales, un atelier de confection de couvertures ouvert par Djamila Baâdache, handicapée moteur à 100 %, dans le cadre du dispositif de microcrédit.

Mme Krikou a également assisté, à la salle omnisports Aberkane-Abdelkader de Jijel, à un match de football entre l’équipe Ettahadi des enfants handicapés et celle des anciens de l’équipe nationale, avant de suivre une partie des activités tenues à la maison de la culture Omar-Oussedik et honorer les participants à ces manifestations.