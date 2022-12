Le président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), M. Abdelmadjid Zaâlani a reçu l'ambassadrice du Royaume de la Norvège à Alger, Mme Therese Loken Ghziel qui lui a rendu une visite de courtoisie, a indiqué samedi un communiqué du CNDH.

Selon la même source, M. Zâalani a passé en revue, à l'entame de la rencontre, "les missions constitutionnelles du CNDH et les grandes lignes du programme d'action qu'il adopte depuis l'entame de ses missions".

Le même responsable a également abordé "le souci du CNDH, dans sa nouvelle composantes, d'œuvrer à l'accomplissement de son rôle dans la promotion et la protection des droits de l'homme, à travers l'utilisation des mécanismes conférés par la loi et la coopération avec les différents pouvoirs publics".

Les deux parties ont, en outre, échangé sur "les dossiers qui connaissent le même intérêt dans les deux pays et relatifs aux droits de l'homme, notamment ceux liés à la lutte contre les violences faites aux femmes, tout en œuvrant à ce que la femme occupe la place qu'elle mérite en accédant aux postes clés, ainsi que certaines questions juridiques relati ves à la protection des droits de l'homme".

De son côté, l'ambassadrice a fait part de son "engagement à œuvrer pour des relations bilatérales distinguées entre le Royaume de Norvège et l'Algérie dans le volet relatif aux droits de l'homme, à travers les concertations et l'échange des expériences de part et d'autre".

Les deux parties ont convenu de la nécessité de "chercher des formules de coopération entre le CNDH et l'établissement homologue au Royaume de Norvège", a indiqué le communiqué.