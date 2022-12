Une campagne de sensibilisation aux risques d'intoxication au monoxyde de carbone induits par la mauvaise utilisation des appareils domestiques, organisée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a débuté samedi à travers plusieurs wilayas du pays.

Cette campagne, qui associe plusieurs secteurs ministériels, les walis de la République, des organismes et des composantes de la société civile, vise à ancrer la culture de la prévention et vulgariser les moyens d'éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone induits par la mauvaise utilisation des appareils domestiques et les accidents mortels qu'elle entraîne.

Dans ce cadre, une action de sensibilisation s'étalant sur dix (10) jours a été lancée dans la circonscription administrative de Bir Mourad Rais (Alger) avec la participation de tous les secteurs concernés, pour sensibiliser les citoyens aux risques des émanations de monoxyde de carbone, notamment en hiver.

Les organisateurs ont mis en garde contre l'utilisation des appareils de chauffage et de cuisson non vérifiés et non contrôlés périodiquement, notamment dans les régions rurales.

Les participants ont mis en exergue le rôle de la société civile dans la sensibilisation des citoyens, au niveau des quartiers à forte densité démographique ou via les réseaux sociaux. Dans la wilaya d'Oran, les participants à la Journée de sensibilisation aux risques d'intoxication au monoxyde de carbone ont souligné la nécessité absolue du contrôle régulier des appareils fonctionnant au gaz pour éviter les asphyxies ou les intoxications, appelant les citoyens à la prudence lors de la manipulation des appareils de chauffage.

Ils ont également insisté sur la nécessité d'aérer les habitations, de changer les tuyaux usés et de nettoyer les conduits d'évacuation des gaz brûlés en faisant appel à des professionnels.

La campagne de sensibilisation dans la wilaya de Djelfa a connu une large adhésion des associations locales qui ont conforté leur rôle de bénévoles en participant à cette activité de sensibilisation. Ces associations ont prit part à cette large initiative qui englobe les 36 communes du territoire de la wilaya, à travers le renforcement des moyens de prévention et la sensibilisation vis-à-vis des risques d'asphyxie au CO.

Un plan de renforcement de l'activité sur le terrain dans les espaces pu blics, commerciaux et sportifs, les établissements éducatifs et les mosquées a été tracé, dans le but de sensibiliser les citoyens aux risques induits par la mauvaise utilisation du gaz.

A son tour, la Radio algérienne s'est mise au diapason de cette campagne, à travers des programmes animés par des cadres, des experts et des représentants de différents organismes, établissements et associations qui ont plaidé pour la généralisation de la sensibilisation à ces risques, tout en soulignant l'importance de respecter scrupuleusement les règles de sécurité.

L'asphyxie au CO fait annuellement un nombre considérable de victimes, à savoir 67 personnes ont trouvé la mort durant les 9 premiers mois de l'année en cours, a indiqué dans une déclaration à la radio, le chargé de communication à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le capitaine Mourad Yousfi, pour qui, les unités de la Protection civile ont secouru, durant la même période, plus de 1400 personnes incommodés par le CO.

De son côté, la société Sonelgaz s'efforce de mener une action anticipative et d'intervenir, en vue d'apporter l'accompagnement technique et les conseils, par souci de préserver l'intégrité des citoyens, d'autant plus que 4 centres d'appel via le numéro 3303 ont été mobilisé, en vue de recevoir les doléance s, les appels d'interventions et demandes de constat des agents de la Sonelgaz pour les installations internes des réseaux de gaz.