Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a supervisé, jeudi dernier à Bouzaréah (Alger), la cérémonie d'inauguration d'un espace d’accueil au profit des membres adhérents à la Mutuelle de l’industrie du pétrole (MIP), malades du cancer et leurs proches dans l'ensemble du territoire national, indique un communiqué du ministère.

La cérémonie d'inauguration de cet espace appelé "Dar El Bahdja" s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou et du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.

Etaient aussi présents à cette cérémonie, le président du conseil d'administration de la MIP, le président de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC) et des cadres du ministère de l'Energie et des Mines.