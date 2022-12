Une application de traduction en temps réel de la langue des signes destinée

aux handicapés auditifs a été présentée samedi à Ouargla à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques.

Cette application d’intelligence artificielle permettra de faciliter les conversations avec les handicapés auditifs au niveau des administrations et lieux publics notamment, tout en assurant une traduction automatique de la langue des signes en temps réel, selon les explications fournies par ses concepteurs-développeurs, à savoir Mohamed Ryad Ouargli et Mohamed Rached Mimouni, étudiants à l’université Kasdi Merbah d’Ouargla.

Les concepteurs de cette application se sont appuyés sur le dictionnaire algérien de la langue des signes dans la conception de leur programme qui repose sur l'utilisation de smartphones ou tablettes pour la traduction en temps réel de la langue visuo-gestuelle désirée.

Le wali Mustapha Aghamir a, à cette occasion, donné le coup d’envoi d'une session de formation sur la langue des signes, placée sous le slogan "Tu peux m'entendre maintenant".

Encadrée par des académiciens et spécialistes de la langue des signes, cette session de formation, destinée aux éléments de corps constitués (services de sécurité, douanes et protection civile), au secteur de la justice et aux étudiants en orthophonie à l’université d’Ouargla, vise à améliorer leurs connaissances dans la langue des signes afin de faciliter la communication avec les personnes ayant une perte auditive, a indiqué le directeur local de l’action sociale et de la solidarité (DASS), Abdellatif Baggas.

La délégation officielle, conduite par le chef de l’exécutif local, a assisté aussi à une cérémonie de dénomination du centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux au nom du défunt moudjahid Chokli Kaddour.

La célébration de la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques, coïncidant avec le 3 décembre de chaque année, a été marquée aussi par la distribution d’équipements au profit des handicapés, en plus de diverses activités culturelles et expositions menées par des enfants issus des établissements spécialisés relevant du secteur de l’action sociale et de la solidarité, avec le concours de l’association des parents d’enfants en situation de handicap et celle de la famille productive des régions rurales.