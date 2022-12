Le célèbre chanteur Hamidou, aux registres musicaux polyvalents, a enchanté, samedi soir, le public algérois, avec "Wah’ch El Habayeb", un concert euphorique de chansons variées, livré dans des atmosphères de convivialité et une ambiance festive.

Le nombreux public de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, accueillant chaleureusement son idole, a pu apprécier, près de deux heures de temps, un florilège de chansons, dans les genres, hawzie, chaâbi, kabyle, moderne, pop et rock, brillamment rendu par l’artiste à la voix étoffée, au timbre particulier à la tessiture large.

Soutenu par un orchestre d’une dizaine de musiciens dirigés d’une main de maître par le maestro Redouène Boutriche au piano, la star de la chanson algérienne a, dans son élan habituel de générosité, donné du plaisir à un public de différents âges, qui a cédé au déhanchement dès les premiers moments du concert.

L’artiste, plus connu comme chanteur du genre hawzi, a servi tous les goûts, étalant une trentaine de pièces, entre reprises de chants du terroir et chansons étrangères, "choisies au feeling du moment", a-t-il expliqué.

Présentées en plusieurs parties dans des variations modales e t rythmiques, les pièces entonnées ont hautement été appréciées par l’assistance qui, à l’issue de chaque partie, manifestait sa reconnaissance à l’artiste par des applaudissements répétés et des youyous nourris.

Parmi les chansons au programme, "Yal’ werchane", "Inch’Allah nawsal B’khir", "Allô, allô" du regretté maître du chaâbi, El Hadj El Hachemi Guerouabi, "Ma naâraf’ch wana S’gheyer", "Assa tamaghra", "Mata nestarihou", et "Wahd El ghoziyel".

D’autres pièces, entonnées dans le mode "Sika", ont enflammé la salle, avec notamment un Istikhbar (en Espagnol), "El Kahwa wel’latay", "Hawwas tefham", "Alger, Alger" de Lili Boniche et "Es’laâvits a ya vehri" du regretté Matoub Lounès.

Du hawzi, à la variété algérienne, passant par le chaâbi et quelques chants occidentaux, à l’instar de "Stand by me" (1962) de Benjamin Earl Nelson, dit Ben E.

King, l’infatigable Hamidou, tout en sueur dans son costume de scène, dont il s’était déjà débarrassé de la veste, a ensuite rappelé ses débuts au public en interprétant "Serwal El’Loubia".

Les musiciens, assurant également les rôles de choristes dans la reprise des refrains, se sont distingués par leur professionnalisme et la qualité technique de leur jeu à mettre en valeur les sonorités classiques ou traditionnelles de leurs instruments, à l’instar du ba njo, du violon alto, du nay et de la guitare.

Dans des atmosphères de grands soirs, le public, occupant toutes les allées réservées aux déplacements, s’est joyeusement livré à des tours de danse dans différentes cadences, savourant tous les moments du spectacle dans la délectation.

"Quelle ambiance !...

Un grand merci à l’artiste !", a déclaré une dame, avant que son mari ne la reprenne, "Hamidou a bien mûri son art, c’est une célébrité de la chanson algérienne".

Artiste polyvalent et multi-instrumentiste, Hamidou, Ahmed Takjout de son vrai nom, a fait ses débuts au sein de l’association "El Fekhardjia" de musique andalouse, avant de rejoindre celle d’"El fen wel adeb".

Plusieurs expériences dans d’autres registres de la chanson ont marqué le riche parcours de l’artiste, à l’instar de "Djewla fel’lil"(rap), à ses débuts, puis avec "Yakalélo" tube international des années 1990, chanté avec la groupe "Nomads".

Depuis les années 1980 où il venait d’entamer sa carrière solo, Hamidou compte à son actif une vingtaine d’albums, dont "Algérias" sorti en 2013, et plusieurs tournées nationales et internationales où il a eu à représenter l’Algérie dans plusieurs manifestations.

Organisé par l’Opéra d’Alger sous l’égide du ministère de la Culture, le concert "Wah’ch El Habayeb" de Hamidou a été progr ammé pour une représentation unique.