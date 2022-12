Le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a souligné, samedi, l'importance de la volonté politique pour élire au plus vite un nouveau président du Liban.

Selon un communiqué de son bureau des médias, Mikati a déclaré lors de l'ouverture du 64e Salon international du livre arabe : "Notre pays traverse actuellement une crise aiguë, qui a laissé des traces sur divers secteurs, mais sans affecter la détermination de notre peuple à résister et à se relever, et sans toucher notre volonté de trouver les bonnes solutions politiques et économiques".

"Ce qu'il faut avant tout, c'est la volonté politique des différentes forces et courants politiques pour parachever l'édification des institutions constitutionnelles en élisant au plus vite un nouveau président de la République", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre: "Cette volonté est également nécessaire, afin de parachever l'approbation des lois de réformes avant de passer à l'approbation de l'accord final avec le Fonds monétaire international, d'une manière qui offre l'opportunité appropriée pour la reprise économique promise".

Le Parlement libanais a échoué à 8 r eprises (la dernière jeudi) à élire un président pour succéder à Michel Aoun, dont le mandat s'est terminé le 31 octobre.