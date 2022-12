L'armée somalienne a annoncé, samedi, la libération de quatre zones de l'emprise des terroristes "Shababs", dans une opération de sécurité militaire qu'elle a menée dans la région de Hirshabelle (centre).

Selon le porte-parole militaire du ministère de la Défense, Abdullah Ali Anoud, "les opérations militaires menées par l'armée somalienne ces dernières années dans la région de Shabelle (qui relève de la région fédérale de Hirshebelle) ont donné lieu à des progrès militaires ce matin".

Il a ajouté : "L'armée a libéré la ville de Colony de l'emprise des éléments du mouvement et a également repris le contrôle du village de Dar al-Salam et des villes de Mbah et Harktiri dans la région centrale de Hirshabelle".

Anoud a souligné : "Des Shababs se cachent dans les buissons et les forêts à une profondeur de vingt kilomètres dans ces zones, mais l'armée somalienne poursuit leurs restes jusqu'à ce qu'elle atteigne la dernière ville de la région centrale de Shabelle".

Depuis des années, la Somalie mène une guerre contre le mouvement armé "Al-Shabaab", qui a revendiqué de nombreuses attaques terroristes qui ont fait des centaines de morts. Selon le ministère somalien de l'information, depuis juillet dernier, l'armée a libéré près d'une quarantaine de villes de l'emprise des éléments du mouvement, qui subissent une pression militaire qui les a poussés à se retirer de plusieurs zones dans les régions de Galguduud et Hirshabelle (central).