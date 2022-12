Les marchés mondiaux ont mal accueilli les derniers chiffres sur l'emploi américain, qui ont fait bondir les taux d'intérêt obligataires et reculer les Bourses vendredi. Les places boursières européennes ont terminé la séance en ordre dispersé: Paris a perdu 0,17% et Milan 0,26%, tandis que Londres a fini stable et Francfort a gagné 0,27%.

Sur la semaine certaines affichent de légères baisses, d'autres de légères hausses. La Bourse de New York reculait depuis l'ouverture: vers 16H55 GMT, le Dow Jones tombait de 0,17%, le S&P 500 de 0,44% et le Nasdaq de 0,66% face à une remontée des taux obligataires. Le taux de la dette américaine à 10 ans grimpait à 3,57% contre 3,51% la veille.

Celui à échéance 2 ans, particulièrement sensible à la politique monétaire, passait de 4,23% jeudi soir à 4,32% vers 16H55 GMT. Les rendements souverains européens progressaient dans une moindre mesure.

En novembre, 263.000 emplois ont été créés aux Etats-Unis, bien plus que les 200.000 qui étaient attendus par les analystes. Le taux de chômage est resté stable à 3,7%, un niveau très bas. Ces chiffres montrent que le marché du travail reste solide malgré les mesur es prises pour ralentir l'activité économique afin de juguler l'inflation.