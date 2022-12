Une délégation parlementaire algérienne a été reçue, mercredi à Niamey, par le président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, indique, jeudi, un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

La délégation parlementaire était conduite par le président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Niger, le député Boudjemaa Zenani.

Lors de l'audience qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Niger, Mehdi Bekhedda, le président Bazoum a exprimé "sa joie pour cette visite et réaffirmé sa volonté de développer les relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines notamment social, économique et sécuritaire", précise la même source.

Le président de la République du Niger a affirmé que cette visite est à même de "consolider le rapprochement entre les parlementaires des deux pays qui jouent un grand rôle dans le développement des relations bilatérales", appelant à "programmer des visites périodiques pour renforcer la coopération avec l'Algérie en tant que porte sur la Méditerranée".

A l'issue de l'audience, la délégation parlementaire a visité "les centrales éle ctriques et les projets des centrales solaires d'une capacité de production allant jusqu'à 30 mégawatts réalisées selon les normes internationales dans le cadre des efforts du Niger pour produire de l'électricité à partir de l'énergie propre et partant, répondre à la demande des consommateurs, des ménages et des différentes industries", ajoute le communiqué.

La République du Niger "compte également créer une autre centrale solaire d'une capacité de 50 mégawatts à proximité de la capitale Niamey et ce dans le cadre du programme d'extension du champ d'exploitation de l'énergie solaire relevant du Groupe de la Banque mondiale".

Les membres de la délégation parlementaire sont arrivés, lundi dernier au Niger pour une visite de six jours, rappelle-t-on.