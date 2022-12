Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a souligné jeudi à Alger la nécessité de renforcer et de promouvoir les investissements touristiques dans la capitale qu'il a qualifiée de destination touristique par excellence.

Lors d'une visite d'inspection de projets touristiques réalisés et en cours de réalisation dans la capitale, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabhi, le ministre a appelé à consentir des efforts pour que les projets soient achevés dans les délais impartis dans le respect des normes internationales en vigueur, d'autant que la wilaya, a-t-il dit, est "un pôle important dans divers domaines et une destination touristique par excellence".

Dans ce cadre, M. Hamadi a rappelé la nouvelle loi sur l'investissement, qui prévoit des incitations au profit des investisseurs, notamment dans le domaine du tourisme, soulignant que "le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait accordé au tourisme une importance particulière dans son programme, car considérant ce secteur comme un important levier du développement économique".

Le ministre a, à cet égard, insisté sur l'importance de parachever les projets touristiques en cours de réalisation avant la prochaine saison estivale.

M. Hamadi a en outre appelé les investisseurs à étendre leurs projets en ciblant d'autres régions du pays, notamment dans le sud, qui reste, selon lui, une destination importante pour tous les touristes eu égard à sa diversité naturelle, culturelle et historique.

Lors de sa visite, le premier responsable du secteur a inauguré un hôtel sportif et inspecté le projet d'extension du complexe touristique et sportif de la circonscription administrative de Sidi Abdallah.

Le ministre a également inauguré l'hôtel Atlantis dans la circonscription administrative de Bouzareah et l'hôtel Royal Sahel dans la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, soulignant la nécessité de recruter une main-d'œuvre qualifiée pour leur gestion afin d'améliorer la qualité des prestations.

M. Hamadi a, par ailleurs, visité le Salon international de l'artisanat, dont la 23e édition fait la part belle aux métiers, notamment ceux en voie de disparition.

Il a ensuite inspecté le projet d'aménagement et de modernisation de l'Hôtel Es-safir, appelant à achever les travaux au cours du premier semestre de 2023.

La wilaya d'Alger compte 217 établissements hôteliers d'une capacité totale de plus de 14.000 lits qui ont créé plus de 11.000 emplois, selon les statistiques du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

307 projets d'investissement sont inscrits, lesquels devraient fournir plus de 49.000 lits et créer de 14.000 emplois.

Cinq (5) nouveaux établissements hôteliers entreront en service durant la saison estivale 2023 et dix (10) autres à la fin de la même année, sachant que la capitale compte 13 Zones d'expansion touristique (ZET).