Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi, une délégation parlementaire vietnamienne conduite par le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, M. Nguyen Duc Hai, avec laquelle il a examiné l’état des relations de coopération entre l'Algérie et le Vietnam et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l’énergie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, les parties ont salué "l’excellence des relations historiques liant les deux pays, tout en se félicitant de leur évolution au cours de ces dernières années", a précisé la même source.

Les entretiens ont porté, également, sur "l’examen de l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le Vietnam et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l’énergie et des mines" a ajouté le communiqué.

Les deux parties ont exprimé aussi "leur satisfaction pour l’excellence du partenariat existant entre Sonatrach et la compagnie vietnamienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz PetroVietnam".

A cette occasion, M. Arkab a présenté les grands axes du programme de développement du secteur de l’énergie et des mines, ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités hydrocarbure et minière qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs.

Il a mis l’accent sur les opportunités offertes dans le domaine des hydrocarbures, la pétrochimie, les énergies renouvelables et le dessalement d’eau de mer, a fait savoir le ministère, précisant que "les deux parties ont mis l’accent sur le partage du savoir-faire et la formation".