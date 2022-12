Le public a réservé jeudi un bon accueil à la pièce "Errih fi Echbek" présentée sur

la place attenante du Théâtre régional d’Ain Beida (Oum El Bouaghi) en ouverture du rendez-vous du théâtre professionnel.

Produit par la coopérative "Tassili" de Constantine et signé par le metteur en scène Yacine Tounsi, le spectacle qui appartient au genre du théâtre de rue a été très applaudi par les spectateurs.

"Errih fi Echbek" (Le vent dans le filet) traite le phénomène social de l’escroquerie à partir d’un texte de Kameleddine Ferad et avec le jeu interactif des comédiens Kamel, Hamza, Seifeddine et Yacine, a indiqué à l’APS, Yacine Tounsi.

Le réalisateur, a ajouté que ce spectacle est sa seconde expérience dans le théâtre interactif de rue qui aborde dans un style humoristique la course de certaines personnes pour l’argent par tous les moyens y compris l’escroquerie faisant fi des valeurs morales.

Beaucoup de spectateurs ont apprécié cette forme de théâtre dont la jeune Wissam accompagnée de sa sœur Meriem 11 ans qui a considéré que le théâtre et pa rticulièrement de rue aide les jeunes et les enfants à découvrir de nouvelles idées et à jouir des spectacles.

L’ouverture de la manifestation a également donné lieu à la distinction de troupes et de figures de théâtre de la wilaya d’Oum El Bouaghi dont la troupe "Farah" pour le théâtre d’Ain Beidha qui a remporté le prix du meilleur spectacle pour sa pièce "Echems Enna Ima" au Festival national de théâtre pour enfants à Constantine (2022), Mourad Badis doyen des comédiens de la wilaya et le compositeur de musique de théâtre Abeladhim Khoumri.

Les adeptes du 4è art auront sept jours durant ce rendez-vous au Théâtre régional Raouf-Gheraf d’Ain Beida pour apprécier des spectacles théâtraux dont notamment "El Flouka" de l’association "Essarkha" de Skikda et "Ettaïhoun" du Théâtre régional d’Annaba.