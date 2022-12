L'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) prendra part à deux tournois de niveau international, dans le cadre de ses préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 en Algérie, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) vendredi.

"Le sélectionneur national des U17, Arezki Remmane, a établi le programme de son équipe en prévision de la CAN-2023 en Algérie, qui comprend une douzaine de stages, 8 matchs et 2 tournois de niveau international sur 65 jours", précise l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel. L'annonce a été faite par le Directeur technique national (DTN) par intérim Taoufik Korichi, lors de la réunion du Bureau fédéral, tenue mercredi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Au cours de cette réunion, Korichi a annoncé "l'entame, à partir du mois de janvier prochain, des prospections au niveau des 9 régions à travers les Directions techniques régionales (DTR) pour la constitution des sélections appelées à disputer les qualifications des CAN 2025 et 2027 et les JO 2028, avec la mise en place de deux ca tégories", soulignant que "les sélections féminines sont également concernées pour les catégories des joueuses nées en 2004 et 2007 en prévision de la CAN U20 en 2024 et celle des U17 en 2024".

Le DTN par intérim a également révélé "l'établissement du programme de la Coupe d’Algérie des jeunes catégories, en prenant en considération le timing des stages de la sélection nationale U17". Enfin, Korichi a fait part dans son exposé de "l'examen d’un projet de partenariat avec le CREPS de Chlef, qui dispose de toutes les commodités et moyens de préparation (dont deux terrains), pour les futurs stages des différentes sélections nationales et du corps arbitral". Pour rappel, la CAN-2023 des U17 qui devait se dérouler du 8 au 30 avril prochain, sera décalée de quelques semaines, en attendant les dates finales qui seront fixées ultérieurement par la Confédération africaine (CAF).