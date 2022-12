Le parti politique mauritanien, l'Union des forces du progrès (UFP) a condamné la recrudescence des attaques marocaines contre des civils mauritaniens, appelant l'ONU et l'Union africaine (UA) à réagir vivement contre ces actes "délibérés" contraires aux valeurs humaines universelles.

"Ces dernières semaines, nous constatons avec effroi une recrudescence des bombardements par des drones marocains dont sont victimes des civils mauritaniens, notamment des orpailleurs au nord du pays", a réagi l'UFP dans un communiqué.

La répétition de tels "crimes" contre de paisibles citoyens n'apparaît plus, d'après l'UFP, comme "de simples bavures mais comme des actions délibérées, puisque la technologie incorporée dans ces drones permet de distinguer dans les moindres détails leurs cibles avant de les atteindre".

Compte tenu de la "gravité" de la situation et des "risques" que cela implique sur la "sécurité" de la Mauritanie, l'UFP "condamne avec énergie ces actes d'agression barbares et répétés contre de paisibles orpailleurs et demande aux autorités marocaines d'y mettre fin".

La formation po litique appelle tous les acteurs de la scène nationale à "réagir face à ces atrocités", et interpelle les autorités mauritaniennes et les organisations internationales, notamment l'ONU et l'UA, à "réagir vivement contre cette logique contraire aux valeurs humaines universelles et qui consiste à faire de tout civil mauritanien à la portée d'un tir de drone, une cible à anéantir dès qu'il s'approche ou franchit la zone frontière nord".