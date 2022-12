Le dollar plongeait jeudi, accentuant ses pertes alors que l'inflation a ralenti aux Etats-Unis, amplifiant l'idée défendue la veille par le patron de la Fed d'un probable ralentissement dans les hausses de ses taux directeurs.

Cet après-midi, le billet vert plonge it de 0,76% à 1,0486 dollar pour un euro après avoir reculé jusqu'à 1,0533 dollar, un niveau plus vu depuis juin.

La devise américaine perdait 1,64% à 1,2256 dollar pour une livre et a également touché un plus bas depuis juin face à la devise britannique, à 1,2310 dollar. La hausse des prix à la consommation a ralenti en octobre aux Etats-Unis en octobre, à 6,0% sur un an contre 6,3% en septembre, selon l'indice PCE, privilégié par la Banque centrale américaine (Fed), et publié jeudi par le Département du Commerce.

Après l'indice CPI, qui fait référence notamment pour l'indexation des retraites et qui avait aussi montré un ralentissement deux semaines plus tôt, "nous nous attendons à ce que les bonnes nouvelles se multiplient sur l'inflation dans les semaines à venir", juge Paul Ashworth, analyste.

La Réserve fédérale pourrait donc arrêter de remonter ses taux aussi rapidement, comme l'a envisagé son président Jerome Powell. "Le moment de ralentir le rythme des hausses de taux pourrait intervenir dès la réunion de décembre", a déclaré M. Powell mercredi dans un discours. Autre vent contraire pour le dollar, les entreprises privées ont créé en novembre moins d'emplois qu'attendu, selon les données de l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab.

Ces données publiées mercredi précèdent les chiffres officiels sur l'emploi américain qui seront annoncés vendredi. Le taux de chômage est attendu stable, à 3,7%, avec cependant des créations d'emplois moins nombreuses qu'en octobre, à 200.000 contre 261.000.