Les travaux du Forum parlementaire sur le plan de développement durable de 2030 placé sous le thème "Renforcement du partenariat parlementaire dans l'action climatique dans la région arabe", auxquels a participé le Conseil de la nation, ont pris fin mercredi à Beyrouth, a indiqué jeudi un communiqué du Conseil.

Les participant à ce Forum, organisé en partenariat entre la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO) et l'Union interparlementaire (UIP), en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ont rendu une déclaration portant des recommandations et de propositions sur "les voies et moyens de lutter contre le changement climatique étant une menace à l'environnement et d'en amortir les répercussions sur la concrétisation des ODD dans la région arabe".

Dans ce sillage, les participants ont mis l'accent sur "la nécessité d'intensifier la coopération et la coordination interarabe, l'échange des expériences et d'expertise, outre l'appui et la promotion du rôle des parlementaires face à ce défi environnemental planétaire, à travers la mise en place de différents mécanismes législatifs", ajoute le communiqué.

Le Conseil de la nation a été représenté à ce forum parlementaire par les sénateurs Moumen El-Ghali, Nour Hadj et Noureddine Habib.