Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a tenu, jeudi à Alger, une réunion de travail sur l'adoption par le Groupe Sonatrach de la norme internationale "ISO 37001" relative au système de prévention et de lutte contre la corruption, indique, jeudi, un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

En sa qualité de président de l'Assemblée générale de Sonatrach, le ministre a écouté durant cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, un exposé sur ce système qui est une norme internationale de management outillant les entreprises qui l'adoptent "de mécanismes de contrôle et de programmes anti-corruption efficaces et permettant de promouvoir la culture de l'éthique au sein de l'entreprise", précise la même source.

Intervenant à cette occasion, M. Arkab a mis en avant "l'importance d'adopter les normes de gestion modernes et d'ancrer le principe de transparence et de gouvernance dans la gestion pour aligner le management du Groupe Sonatrach sur les méthodes de gestion modernes". Il a indiqué que cette initiative s'inscrit dan s le cadre de "la politique générale du gouvernement visant à améliorer la gouvernance et la gestion des entreprises publiques et prévenir et lutter contre la corruption", ajoute le communiqué.

Ont assisté à cette réunion le président directeur général du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar et des cadres du ministère de l'Energie et des Mines ainsi que du Groupe, selon la même source.