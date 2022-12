Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Djahid Zefizef, procédera dimanche au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à l'installation de Mustapha Biskri, en tant que nouveau directeur technique national (DTN), a appris l'APS vendredi auprès de l'instance fédérale.

L'installation de Biskri devait se dérouler jeudi, comme rapporté par la FAF sur son site officiel, avant d'être décalée à dimanche.

Mustapha Biskri (62 ans) succède à Ameur Chafik, limogé en février 2022 par l'ancien président de la FAF Amara Charaf-Eddine. L'intérim à la tête de la DTN était assuré depuis par Taoufik Korichi. La nomination de Biskri à la tête de la DTN a été prise lors de la réunion statutaire du Bureau fédéral de la FAF, tenue mercredi au CTN de Sidi Moussa.

Biskri a été retenu dans une short-list, dans laquelle figurait également l'ancien international Kader Ferhaoui et le Tunisien Kamel Kolsi.

" Au final, c'est la candidature de Biskri qui a été retenue pour avoir obtenu le plus grand nombre de points par rapport aux critères et profil exigé, mais surtout pour la qualité du plan d'a ction exposé", a expliqué la FAF. Pour rappel, la FAF avait lancé le 28 octobre dernier, un appel à candidature national et international pour le poste de DTN.

L'instance fédérale avait fixé au 12 novembre le dernier délai pour la réception des dossiers de candidatures, précisant que le traitement des candidatures s'effectuerait, au siège de la FAF, du 13 au 15 novembre 2022.

La Fédération algérienne de football a reçu, à l'heure de la clôture, soit le 12 novembre, 17 dossiers dont 13 par courriel et 4 par porteur sous plis fermés.