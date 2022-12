Six pièces théâtrales seront en compétition pour décrocher la "Grappe d’Or", lors de la 13e édition du festival national de théâtre comique, dédiée à la mémoire du comédien Sirat Boumediène, qui se tiendra du 4 au 8 décembre courant, a annoncé, jeudi à Médéa, le commissaire du festival, Said Benzergua.

Le comité de sélection du festival national de théâtre comique a retenu six représentations théâtrales pour participer à la 13e édition du festival, sur un total de 30 pièces qui ont été soumises au comité de sélection, a indiqué Said Benzergua lors d’un point de presse organisé à la maison de la culture "Hassan-El-Hassani" de Médéa. Il a fait part, en outre, de la programmation de rencontres-débat animées par des comédiens et hommes de culture et consacrées aux parcours artistique des comédiens Sirat Boumediène et Salah Ougroute.

Des ateliers traitant du théâtre révolutionnaire, du théâtre de rue, de la scénographie et de l’écriture dramaturgique sont également prévus lors de cette édition, a ajouté le commissaire du festival, assurant que cette diversité d’activités per met aux amateurs du 4e art de "profiter pleinement" de ce rendez-vous culturel. La 13e édition du festival national de théâtre comique rend, pour rappel, hommage au grand comédien Boumediène Sirat (1947-1995), auteur de superbes prestations dans les pièces théâtrales "Litham", "Li Kla Ikhalles", "El Balaout", "El Algue", "El Khobza", "Hammam Rabbi", "Ledjouad", "Toufah" et "El Meïda".

Outre la "Grappe d’Or", la plus haute distinction du Festival, d’autres prix seront attribués par le jury, dont le prix de la meilleure mise en scène, la scénographie, la meilleure création musicale, le prix d’interprétation féminine et Masculine et, enfin, le prix du jury, récompensant la pièce la plus appréciée par ce dernier.