Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels Yacine Merabi a annoncé, jeudi à El Bayadh, la tenue en Algérie du Congrès des ministres arabes de la formation technique et professionnelle, du 24 au 26 décembre en cours.

Intervenant lors de sa visite d’une exposition des produits agricoles à l’Institut national spécialisé de formation professionnelle "Chahid Mebarki Hachemi" de la commune de Bougtob, le ministre a souligné que le Congrès verra la participation de plus de 20 pays arabes et intervient dans le sillage des actions avec les frères arabes et le voisinage africain dans le secteur de la Formation en vue d’une complémentarité économique et du renforcement du rôle pionnier de l’Algérie en Afrique et dans le monde arabe.

Par ailleurs, M. Merabi a rappelé que le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels constitue un maillon principal pour le décollage économique.

Il a mis également l’accent sur la nécessité de se concentrer sur le modèle d'apprentissage, la principale orientation du secteur en tant que locom otive vers le monde du travail.

Le ministre a également souligné que la stratégie du secteur met l'accent sur l'activation des filières professionnelles et des spécialités liés au Tourisme. M. Merabi a estimé que le secteur doit s’adapter aux évolutions technologiques et des enjeux économiques et sociaux pour atteindre les objectifs de développement durables tels que la sécurité énergétique et alimentaire.

Par ailleurs, en supervisant la clôture de l'exposition de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat, qui se tient au CFPA "Chahid Boukachouche Abdelkader", au chef-lieu de wilaya, le ministre a souligné la nécessité de mettre en exergue les grands efforts déployés par l'Etat dans le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels à travers les opportunités offertes aux jeunes en formation, l’accès au monde du travail.

Le ministre a ajouté que son secteur est en train d’œuvrer avec les autorités locales des wilayas afin d'identifier des espaces pour la commercialisation et la promotion des produits des stagiaires des établissements de formation.

Par ailleurs, M. Merabi a présidé, en compagnie des autorités locales, le lancement d’une opération de plantation de 6.000 arbustes sur une superficie de 6 hectares au chef lieu de wilaya, dans le cadre de la réhabilitation du barrage vert.

Il a achevé sa visite dans la wilaya d’El Bayadh en inspectant le CFPA "Chahid Zahi Mahmoud", dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh.