L’opposant équato-guinéen, Andrès Esono Ondo, leader du parti politique la Convergence pour la Démocratie Sociale (CPDS), ayant obtenu environ 4% des suffrages à la dernière présidentielle, a rejeté les résultats des élections.

Il a annoncé dans une déclaration, mercredi, qu’il "rejette les résultats des élections présidentielle, législatives et municipales du 20 novembre", et qu'il exige "leur annulation totale".

L’opposant Andrés Esono Ondo a souligné que sa formation a constaté "plusieurs irrégularités" pendant la campagne électorale et lors des scrutins. Le CPDS a relevé qu’il "restera ferme dans sa lutte politique pacifique pour l'établissement de la démocratie en Guinée équatoriale afin de parvenir à un pays meilleur dans lequel tous les citoyens jouissent des mêmes droits et libertés et peuvent choisir librement leurs dirigeants".

Pour rappel, le président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 43 ans, a été réélu sans surprise avec un score de 94,9% à l'élection présidentielle, selon les résultats officiels annoncés le 26 novembre par la Commissio n électorale nationale. Outre l'élection présidentielle, le parti au pouvoir, Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE) et sa coalition ont raflé l'ensemble des 100 sièges de députés et des 55 sièges de sénateurs mis en jeu lors des élections législatives et locales qui se tenaient simultanément. Le PDGE disposait de 99 sièges dans l'Assemblée nationale sortante et gagne un député.