La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi a appelé, jeudi à Alger, les industriels activant sur les rives de Oued El Harrach à l'installation de systèmes de traitement des eaux usées en vue de contribuer à l'élimination de la pollution et livrer ce projet important dans les plus brefs délais. Mme Moualfi qui effectuait une visite d'inspection au projet d'aménagement de Oued El Harrach en compagnie de cadres du secteur, a souligné le rôle axial que jouent les opérateurs économiques en matière de traitement des eaux usées des unités de production afin de faire réussir le projet d'assainissement et d'aménagement d'Oued El Harrach qui deviendra un espace de loisirs. Lors de sa visite, la ministre a constaté que nombre d'opérateurs avaient installé des stations d'épuration des eaux usées au niveau de leurs unités de production, appelant à la généralisation de cette initiative pour mettre fin à la pollution.

Dans ce sillage, la ministre a mis en avant l'importance des campagnes de sensibilisation à l'adresse des c itoyens et des industriels pour la protection de l'environnement et l'élimination des différents types de pollution ce qui est à même d'améliorer le cadre de vie citoyen. Pour ce qui est du projet d'aménagement de Oued El Harrach, Mme Moualfi a affirmé que les travaux "vont bon train", ajoutant que ses services continuent à œuvrer en coordination avec d'autres secteurs ministériels pour lever certaines contraintes freinant le bon déroulement des travaux.

La ministre s'est rendue ensuite à l'entreprise de récupération de papier (El Harrach) où elle a reçu des explications par les dirigeants de cette unité sur le processus de récupération qui s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement. Elle a mis l'accent sur l'implication des jeunes porteurs de projets activant dans le domaine du recyclage du papier en vue d'assoir des partenariats, apporter la valeur ajoutée et créer des emplois.