Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a tenu jeudi une séance de travail avec la Commission du logement, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire, lors de laquelle un exposé a été présenté sur les missions d'information menées par les membres de la commission dans les wilayas d'Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar durant la période allant du 22 au 27 octobre dernier, en vue de s'enquérir du taux d'avancement de nombre de projets concernant le secteur des travaux publics, a indiqué un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

A l'entame de la rencontre, le président de ladite commission, Ammar Oulmi, a présenté "un exposé détaillé sur le travail de ces missions d'information notamment pour s'enquérir du taux d'avancement des travaux de réalisation des routes reliant Adrar-Aoulef-In Salah-Bordj Badji Mokhtar-Timiaouine jusqu'aux frontières maliennes, et du projet de réaménagement de la piste du tarmac de l'aéroport d'In Salah".

M. Oulmi a également indiqué que les missions d'information "sont parvenues à la conclusion que des sommes faramineuses avaient été dépensées pour des projets de routes et autres projets qui n'ont pas été réalisés, en raison du non respect par les entreprises et les bureaux d'études de leurs engagements, induisant la réévaluation de ces projets et occasionnant au Trésor public d'importants préjudices financiers".

"Aucune erreur n'est tolérée notamment dans la réalisation d'une route qui est prioritaire pour l'Algérie", a souligné le président de l'APN, ajoutant que "si l'étude de projet était au niveau requis, on aurait pu éviter de dépenser autant d'argent pour rien".

M. Boughali a insisté également sur "la nécessité d'accorder un intérêt particulier au projet de l'aéroport de In Salah, étant le seul accès pour les habitants de la région".

"Le retard de plus de 12 mois accusé dans la réalisation de ses travaux a exacerbé la situation et augmenter la souffrance de la population de cette région", a-t-il déploré, proposant, dans ce sens l'exploitation du deuxième aéroport d'In Salah qui est situé à 35 km du chef-lieu de la wilaya, en attendant l'achèvement des travaux".

"La réunion s'est déroulée en présence des vice-présidents, Ghali Lansari, Mounder Bouden, Allal Bouteldja, en sus des présidents des commissions permanentes", a conclu le communiqué.