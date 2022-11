L'attaquant de l'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, Aïmen Abdelaziz Lahmeri (JS Saoura), "toujours convalescent", a déclaré forfait pour le match amical, mercredi face au Niger au stade de Tabarka (Tunisie), dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) en Algérie (13 janvier-4 février), a indiqué la Fédération algérienne (FAF) mardi sur son site officiel.

"Les joueurs de la sélection nationale A' ont investi l’un des terrains d'entraînement du Complexe des sports La Cigale Tabarka pour l'avant-dernière séance avant d'affronter le Niger mercredi.

A l'exception de Lahmeri, toujours convalescent, tout le groupe, auquel s’est joint Sofiane Bayazid, s’est entraîné sous la conduite de Madjid Bougherra et tous les membres de son staff alliant exigence et créativité", a précisé la FAF.

Lors du premier test amical disputé samedi au même lieu, les "Verts" ont dominé largement leurs homologues maliens (4-0), un match qui a vu la participation de l'ensemble des joueurs de l'USM Alger, avant que ces derniers ne soient libérés dimanche pour pouvoir jouer la double confrontation face aux Sud-africains de Cap Town City, les 2 et 9 novembre, comptant pour le 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine.

"Le coach national s’est longuement attardé sur certaines situations de jeu, privilégiant plusieurs animations permettant aux joueurs d’être tout le temps en mouvement, notamment dans les zones décisives", ajoute la même source.

Pour remplacer les joueurs de l'USMA, le sélectionneur national a appelé en renfort le jeune milieu de terrain du CS Constantine Afari Hadji Chekal (19 ans) et l'attaquant Sofiane Bayazid (USM Khenchela).

Les Algériens effectueront en novembre prochain un stage aux Emirats arabes unis, avec au menu deux tests amicaux face à la Syrie et au Koweït, et éventuellement un troisième test contre une sélection africaine A.

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique.

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.