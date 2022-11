Des enseignants-chercheurs ont relevé lundi à Constantine que l’illustre penseur Malek Bennabi, considéré comme l'un des pionniers de la renaissance dans le monde contemporain, était l’architecte qui a su fusionner les pensées islamique et universelle grâce à son génie, en présentant un projet global au travers duquel il a mis le doigt sur les problèmes liés à la civilisation et l'identifié, des éléments de base pour la réforme des sociétés.

Dans le cadre de la commémoration du 49e anniversaire de la mort de ce penseur visionnaire, ayant légué un patrimoine fort considérable qui contribue encore au rayonnement des esprits, des enseignants chercheurs spécialisés en philosophie et en histoire moderne et contemporaine ont affirmé que Malek Bennabi était parmi les figures les plus éminentes de la pensée islamique et universelle du XXe siècle.

Malek Bennabi avait consacré sa vie à l'étude de nombreuses questions contemporaines, notamment "la naissance et le déclin d’une civilisation", où il a élaboré une approche analytique pérenne de la problématique des sociétés islamiques modernes qui s’ appuie sur les théories de la psychologie, de la sociologie et sur les leçons tirées de l'histoire.

Dans un entretien à l’APS, l’enseignante de philosophie à l'université Abdelhamid Mehri-Constantine 2, Dr Noura Bouhanneche a indiqué que "le penseur Malek Bennabi, né dans une période marquée par un contexte colonial, a grandi et vu sa pensée émerger dans un vécu dominé par l’injustice de la colonisation, tout en étant conscient que les peuples des pays développés vivent dans la sacralisation des principes d'humanité et de citoyenneté".

Cette situation a amené Bennabi à s'interroger sur la civilisation qui a engendré ces déséquilibres ayant conduit à la domination d'une civilisation sur les autres.

Préoccupé par la renaissance du monde musulman et son retour à son rayonnement antérieur, Malek Bennabi a donc personnifié la problématique de "la société islamique" dans son ouvrage "Le phénomène coranique" dans lequel il aborde le monothéisme en tant que principe fondateur de la civilisation islamique.

Projection analytique sur la réalité des sociétés actuelles

De son côté, Dr El-Bachir Guellati, enseignant chercheur spécialisé dans la biographie et l’étude des œuvres de Malek Bennabi à l'université l’Emir Abdelkader des sciences islamiques à Constantine, a mis en exergue la crise civilisationnelle dans son ouvrage "l’époque Post-Malek Bennabi- Vers un renouveau de la pensée de la civilisation face aux défis du 21e siècle", dans lequel il élabore une projection analytique sur la réalité des sociétés actuelles et un prolongement du schéma philosophique de Bennabi qui luttait à sa manière contre le colonialiste en contribuant à libérer les esprits.

Les défis actuels ont été évoqués par Malek Bennabi dans ce qu'il appelle "la courbe civilisationnelle" illustrée dans son ouvrage "Vocation de l’islam", où il trace une courbe commençant par la phase de l’âme (stade de la prospérité de cette nation), ensuite l’ascension et la stabilité à l'apogée (stade de la raison, qu'il décrivait comme le carrefour), avant d'aborder la chute de la courbe vers le stade de l'instinct et de la décadence, contre laquelle le penseur Bennabi mettait en garde.

Malek Bennabi inspirait les hommes politiques dans le fondement de leurs positions sur des bases solides, a estimé Dr Guellati, soulignant que la réflexion de Bennabi constituait le centre d’intérêt de plusieurs travaux de recherche à travers différents pays arabes et occidentaux, du fait qu’il rédigeait ses premiers ouvrages en langue étrangère.

Pour sa part, Dr Farida Kaci, enseignante à l'université l’Emir Abdelkader des scienc es islamiques de Constantine, spécialiste en histoire moderne et contemporaine, a estimé que Malek Bennabi a excellé dans l’élaboration d’un "modèle civilisationnel" de la société arabo-musulmane, où il met en garde contre le manque d’inculcation de culture religieuse dans le processus du fondement de l’humain du fait que la civilisation constitue, pour le penseur algérien, une protection pour l'homme qui lui permet de s’éloigner de la barbarie.

Malek Bennabi s’intéressait aux préoccupations du tiers monde en général et du monde musulman en particulier, car la nature de la civilisation, les raisons de son déclin et les facteurs de son développement, avaient une place particulière dans son œuvre, a-t-elle estimé.

Et d’ajouter : "Bennabi observait les répercussions de la modernité qui ont secoué le monde islamique contemporain et ont montré l'étendue de son retard par rapport aux voies civilisées".

Cet état de fait a motivé Bennabi pour chercher les causes de la disparité civilisationnelle qui a affligé le monde musulman, selon Dr Kaci.

Elle a également abordé les traits les plus saillants relevés par Malek Bennabi dans son ouvrage "Les conditions de la Renaissance", qui s'appuie principalement sur la lutte contre l'ignorance et la sorcellerie, ainsi que sur l'identification des déséquilibres dont souffre la nation.