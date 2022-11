Un service d’hémodialyse a été mis en service lundi au sein de l’établissement hospitalier de la commune de Meskiana dans la wilaya d’Oum El Bouaghi dans le cadre de la célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale contre le colonisateur français.

L'ouverture de ce service, doté de dix (10) postes d’hémodialyse et d’un appareil de dialyse mobilisant une enveloppe financière estimée à 34 millions DA pour son acquisition, a été présidée par le wali Samir Nefla.

Le nouveau service d'hémodialyse relevant de l'hôpital Mohamed-Bouhafs est encadré par quatre (4) médecins et sept (7) agents paramédicaux, en plus d'un psychologue et un technicien en maintenance, selon les explications fournies au chef de l'exécutif local.

Les travaux de réhabilitation de l'Etablissement public hospitalier (EPH) Mohamed Bouhafs, y compris le nouveau service d'hémodialyse, ayant touché les travaux d'étanchéité, d’entretien du réseau électrique, de peinture, entre autres travaux, ont nécessité une enveloppe financière de plus de 27 millions DA.

Il a été également procé dé à la mise en service d’un tronçon de 9,5 km de chemin de wilaya (1) reliant les communes de Zorg et de Berriche pour lesquelles une enveloppe financière de plus de 120 millions DA a été allouée, en plus d'un tronçon de 5 km du chemin communal (1) qui relie le chemin de wilaya 1 à la wilaya de Souk Ahras, dont le coût pour sa réhabilitation est de plus de 40 millions DA.

Toujours dans le cadre de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution libératrice du joug colonial, le wali d'Oum El Bouaghi poursuivra, mardi, l'inauguration et l'inspection de plusieurs projets dans plusieurs communes.

Il procèdera à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation de 40 logements publics locatifs dans la commune d'Ain Babouche et à la mise en exploitation, dans la commune d'Ouled Hamla, d'un hôtel quatre étoiles d'une capacité de 96 lits, a-t-on indiqué à la wilaya.