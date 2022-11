Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a annoncé, lundi à Alger, que les premières opérations de maintenance de 13 accélérateurs de radiothérapie seront lancées dans les 10 prochains jours, et ce, dans le souci d'assurer l'entretien des équipements et des appareils médicaux, indique un communiqué du ministère.

Evoquant "la question de l'entretien des équipements et appareils médicaux, notamment des accélérateurs de radiothérapie" lors de sa réunion par visioconférence avec les directeurs de la Santé des wilayas et directeurs des établissements de santé, en présence de cadres centraux, M.Saihi a fait état du "lancement des premières opérations de maintenance de 13 accélérateurs dans les 10 prochains jours" par une entreprise créée spécialement à cet effet.

Appelant les directeurs des différents établissements hospitaliers à l'impératif de procéder à "la maintenance préventive des autres équipements et appareils médicaux, conformément au code des marchés publics en vigueur", le ministre a dit "ne plus accepter, à l'avenir, ni excuse, ni justificat ion, concernant le matériel médical en panne, y compris les équipements et les appareils légers".

Après avoir insisté sur "la concrétisation sur le terrain" des sept axes contenus dans le plan d'action du secteur, notamment le dossier électronique médical (DEM) et la numérisation du secteur, M. Saihi a donné des instructions "fermes" sur la nécessité de "finaliser cette opération en 2023".

Cette démarche facilitera "l'accès aux services permettant de prendre des rendez-vous médicaux à distance à travers l'ensemble des établissements de santé et l'ouverture d'un DEM et assurera un suivi thérapeutique des patients grâce au dossier électronique du malade".

A cette occasion, M. Saihi a annoncé l'organisation d'un concours, au cours du premier semestre de l'année prochaine, pour choisir "le meilleur établissement de santé ayant réussi l'opération de numérisation", ajoutant que 2023 sera "l'année de la numérisation du secteur au profit du citoyen", afin de lui permettre de bénéficier des différentes prestations sanitaires sans aucune difficulté.

Il a également appelé à s'intéresser davantage à la ressource humaine à travers la "régularisation de la situation professionnelle" de tous les employés du secteur de la santé, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui accorde un intérêt particulier à ce dossier, rappelant l'importance "du statut particulier des professionnels de la santé et de la prise en charge des principales préoccupations des partenaires sociaux, avec l'association des instances consultatives".

S'adressant aux cadres du secteur, le ministre a appelé tous les acteurs à œuvrer pour aplanir les difficultés enregistrées au niveau des différents établissements de santé notamment la "pénurie des médicaments", saluant "la convergence entre les départements ministériels de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique sur la nécessité de résoudre ce problème et d'assurer, ainsi la disponibilité des médicaments".

A ce propos, le premier responsable du secteur a rappelé "la prise en charge des dettes de nombre d'établissements hospitaliers".

Le ministre a insisté sur la conjugaison de tous les efforts au service du patient, exhortant à faire de l'année 2023 une année de réalisations, en éliminant les obstacles administratifs devant l'accès au soins.